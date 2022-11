O Paraná solicitou ao Ministério da Saúde a inclusão da vacinação contra a Covid-19 no calendário regular e mais doses para a imunização das crianças com e sem comorbidades, de seis meses a dois anos. Os ofícios ao governo federal foram assinados pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, na última sexta-feira (18).

LEIA MAIS – Doenças respiratórias crescem 10% e UPAs reorganizam atendimento em Curitiba

A sugestão do Paraná é que a dose seja aplicada, juntamente com vacina contra a Influenza, na Campanha de Vacinação de 2023.

“Estamos vigilantes ao cenário epidemiológico, com o aumento do número de casos confirmados pela doença e ampliação da oferta de vacina para a população acima de seis meses de idade. Queremos intensificar a vacinação, justamente para que a população fique protegida, além de garantir a completude do esquema vacinal”, explicou o secretário.

VIU ESSA? Cigarro em baixa em Curitiba? Pesquisa mostra que cigarro eletrônico avança sobre o fumo

Atualmente, a vacina contra a Covid-19 não está elencada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) de forma permanente.

Imunização de crianças

Em outro ofício, a Sesa pediu o envio de mais 972.310 doses para a vacinação das crianças de seis meses a dois anos, de forma geral. O quantitativo seria suficiente para a imunização completa das crianças, ou seja, com as três doses necessárias.

LEIA TAMBÉM – Nascidos em 1985 são chamados para a 4ª dose da vacina da covid em Curitiba

A demanda levou em consideração o quantitativo enviado anteriormente pelo Ministério da Saúde, que assegurou a vacinação de 17.866 crianças deste novo grupo, de uma remessa de 53.600 doses que vieram ao Paraná.

A estimativa é que o Estado tenha aproximadamente 377.704 crianças nesta faixa etária, e cerca de 10% com alguma comorbidade.

LEIA AINDA – Curitiba vacina bebês de 6 meses a 2 anos com comorbidades contra a Covid-19

“A inclusão deste novo grupo permite que praticamente toda a população possa receber a vacina contra o coronavírus. Tendo o quantitativo referencial, podemos avançar ainda mais, protegendo bebês e crianças contra a doença”, disse o secretário.

A vacina da Pfizer BioNtech para este público foi liberada no mês passado. No dia 10 de novembro o governo federal iniciou a distribuição das primeiras doses deste imunizante.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Veja que incrível!