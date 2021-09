O Paraná receberá mais 513.360 vacinas contra a covid-19 ao Paraná. As remessas virão em vários lotes. Serão três envios neste domingo (19) e outros três na segunda-feira (20).

Neste domingo desembarcam no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, 348.660 vacinas da Pfizer/BioNTech. Às 13h55 chega o primeiro lote, no voo AD 4830. O segundo lote deve pousar às 14h35, no voo G31106 e, por último, às 15h30, o voo LA 4791 finaliza a carga destinada ao Estado.

Os 450 imunizantes da Janssen são os primeiros a chegar na segunda-feira (20), às 10h20, no voo G31126, e logo em seguida, às 10h55, no voo AD 4058, chegam as 164.250 vacinas AstraZeneca/Fiocruz.

As doses serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde passarão por conferência e armazenamento até que sejam descentralizadas para as Regionais de Saúde.

A distribuição dos imunizantes está condicionada a divulgação do Informe Técnico que irá confirmar se o lote será destinado à primeira ou segunda dose, com exceção dos da Janssen, que são dose única. Somente depois dessa confirmação eles serão enviados para as 22 Regionais de Saúde.

