A quarta-feira (08) é dia de receber vacinas contra a Covid-19 no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Serão 156.828 imunizantes da Pfizer/BioNTech que irão desembarcar no começo da tarde. Desse total, 54.990 são para primeira dose (D1) e 101.838 para a segunda dose (D2).

A chegada desse novo lote estava prevista para o feriado da Independência na terça-feira (07), mas o Ministério da Saúde adiou em um dia o envio. Além das vacinas, vai chegar 114.900 seringas de 1 ml, 655.00 agulhas 22g e 1.631.600 seringas de 3 ml já com agulha própria e 636.330 de diluente.

Após desembarcarem no Afonso Pena, as vacinas seguem para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência e armazenamento, antes de serem repassadas para as Regionais de Saúde. Na última segunda-feira (06), o Paraná recebeu mais 115.782 doses da Pfizer/BioNTech.

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 11.329.566 vacinas contra a Covid-19, sendo 7.611.273 D1, 320.824 doses únicas (DU) e 3.398.337 D2.

