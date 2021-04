O Paraná vai receber, nesta quinta-feira (08) mais 242.050 doses de vacinas contra a covid-19, segundo informação repassada pelo Departamento de Logística do Ministério da Saúde ao governo estadual. São 127.250 imunizantes da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e 114.800 da Coronavac/Butantan. Os imunizantes chegam no Aeroporto Afonso Pena na metade da manhã e serão encaminhados ao Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).

+Leia mais! Coronavac, que está sendo aplicada em Curitiba, é efetiva contra variante de Manaus, diz estudo

As doses da AstraZeneca estão divididas em 70.338 para aplicar como primeira dose em idosos de 65 a 69 anos e 50.868 como segunda dose para os trabalhadores de saúde imunizados há algum tempo, fora a reserva técnica. As doses do Butantan estão divididas entre 25.040 para idosos de 65 a 69 anos, 2.277 para profissionais de segurança pública (primeira dose), 70.715 para idosos entre 70 e 74 anos e 11.212 para trabalhadores da saúde (segunda dose), fora a reserva técnica.

Será a 12ª remessa do governo federal ao Paraná, somando quase 2,5 milhões de vacinas enviadas ao Estado desde o início do ano. Segundo o “vacinômetro” do governo estadual, 1.231.802 pessoas já receberam a primeira dose e 288.771 também a segunda dose.

