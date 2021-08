O Ministério da Saúde confirmou, neste sábado (21), o envio de um novo lote de 435.290 vacinas contra a covid-19 para o Paraná. A remessa é composta por 95.400 doses da Coronavac (Instituto Butantan/Sinovac), 107.640 do imunizante Cominarty (Pfizer/BioNTech) e 232.250 da Covidshield (AstraZeneca/Oxford/Fiocruz).

Parte dos imunizantes chega já neste domingo (22). As doses da Coronavac chegam no voo LA 4787, às 8h25 da manhã, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. De lá, as doses serão encaminhadas ao Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), na Capital, onde serão conferidas e organizadas para posterior distribuição às Regionais de Saúde do Estado.

As doses da Pfizer também chegam no domingo, no voo LA 4721, com aterrissagem prevista para as 19h10. Já as doses da AstraZeneca chegam na segunda-feira (23), às 20h05, no voo AD 4078.

As vacinas são destinadas tanto para a primeira como para a segunda dose. Das unidades da Coronavac, 85.860 doses serão divididas igualmente entre D1 e D2 para a população em geral – sendo 42.930 para primeira e 42.930 para a segunda dose. Os outros 10% são destinados a reserva técnica.

Das 107.640 doses da Pfizer, 63.180 são para primeira dose do público adulto em geral, 33.895 para segunda dose e as demais para reserva técnica. As doses da AstraZeneca, por sua vez, são integralmente destinadas para aplicação da segunda dose, com 10% de reserva técnica.

Esta é a 42ª remessa do Ministério da Saúde e totaliza 7.992.868 novas vacinas sendo distribuídas para todo o Brasil.

Vacinação

Até este sábado, o Paraná aplicou 9.804.230 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram 6.909.276 primeiras doses, 2.581.486 segundas doses e 313.468 doses únicas. 82,82% da população recebeu pelo menos uma dose (D1 ou DU) e 33,2% já está completamente vacinada.