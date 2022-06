Três lotes de vacinas da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 devem chegar ao Paraná nesta quarta-feira (8). As mais de 400 mil doses serão destinadas para a aplicação do reforço nos adolescentes que já finalizaram o esquema vacinal primário há mais de quatro meses.

Após a chegada, que deve ocorrer em três cargas separadas, as vacinas seguirão para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) em Curitiba. De lá, o lote será fracionado para distribuição às regionais de Saúde do Estado.

“Faremos a distribuição o quanto antes para os municípios para que continuem seguindo as orientações e, principalmente, reforçando as ações de vacinação para atingirmos o maior número de pessoas, principalmente neste sábado, com a campanha de vacinação que acontece em todo o Estado”, reforçou o secretário estadual da Saúde, César Neves.

