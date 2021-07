O Paraná receberá, na noite desta quinta-feira (15), as 235.500 vacinas contra a covid-19 do novo lote de distribuição do governo federal. O voo AD 4078 chega ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 20h05. O lote foi anunciado por Beto Preto nesta quarta-feira.

De lá os imunizantes serão enviados até o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde serão separados e preparados para distribuição às 22 Regionais de Saúde, o que deve começar a acontecer já na sexta-feira (16).

A remessa é formada exclusivamente pelo imunizante Covishield, produzido pela Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e dará continuidade à vacinação da população geral com a primeira dose (D1).

O conjunto é composto por 166.951 doses para adultos com mais de 18 anos e 45 mil doses exclusivas para moradores de quatro cidades da região de fronteira com Paraguai e Argentina – Foz do Iguaçu, Guaíra, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão. O restante é separado para a reserva técnica.

Vacinação em Curitiba

Apesar da confirmação da chegada das doses, Curitiba ainda não anunciou, oficialmente, um cronograma de aplicação da parte que cabe à cidade deste novo lote. A aplicação foi suspensa no começo da semana por causa da falta de doses.

