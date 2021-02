O governo do Paraná vai distribuir nesta sexta-feira (29) mais 19,6 mil doses de vacinas contra a covid-19. Essas doses fazem parte do lote de imunizantes da Coronavac que chegou ao estado na última segunda-feira (25).

As vacinas serão destinadas para municípios de sete regionais de saúde do estado e a aplicação delas será em profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate à pandemia.

Ao todo, são 303.026 profissionais de saúde do estado que receberão a vacina contra a covid-19, sendo que 98,4 mil já receberam a primeira dose, o que significa 32,4% do total.

Na Grande Curitiba, serão atendidos profissionais da linha de frente do Hospital Waldemar Monastier, em Campo Largo, além do Complexo Hospitalar do Trabalhador e outros equipamentos de saúde da capital. No Litoral, receberão as doses o Hospital Regional de Guaraqueçaba e o Hospital Regional do Litoral em Paranaguá.

Todas as doses para Curitiba e Litoral serão distribuídas diretamente no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), na capital. Para o restante do estado, serão encaminhadas em aviões do governo do Paraná.

Com esse novo lote, o estado chegou a 391,7 mil doses recebidas, sendo 305,2 mil da Coronavac e 86,5 mil doses da vacina da AstraZeneca. Com esse total, o estado poderá aplicar vacinas contra a covid-19 em 238,8 mil paranaenses.