O Paraná vai receber 36 pacientes com covid-19 transferidos de Manaus (AM), no Norte do Brasil. A capital amazonense sofre há semanas com o aumento de casos e com a falta de oxigênio nos hospitais.

O transporte será feito em dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), cada um com 18 pacientes. Os voos estão previstos para chegarem ao Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 21h deste domingo (31), e na segunda-feira (1º) ainda sem horário definido.

O governo do Paraná se colocou à disposição para prestar assistência aos pacientes, que serão encaminhados para tratamento no Hospital do Rocio, em Campo Largo.

Na última terça-feira (26), o Paraná já havia recebido 13 pacientes com covid-19 vindos de Rondônia. O governo daquele estado pediu auxílio após o sistema de saúde ter entrado em colapso.