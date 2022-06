Promessa é dívida, e se depender dos primeiros registros de frio no Paraná para os próximos dias, a conversa vai ser ainda mais séria. Na madrugada deste sábado (11), em Palmas, região tradicionalmente mais gelada do estado, foi registrada a temperatura mais baixa de 2022: – 2,1°C negativos, por volta das 3h. Em Guarapuava o frio também bateu recorde: – 0,8°C.

+ Leia mais: Nota Paraná sorteia 40 prêmios de R$ 10 mil; veja de onde são os ganhadores

Em Curitiba o frio chegou com tudo, até um pouco antes do previsto. Na madrugada, os termômetros marcaram 5,2°C. Em regiões tradicionalmente mais quentes, como Norte e Noroeste, a temperatura chegou a 5°C em Campo Mourão e a 8,1°C em Londrina. Em Foz do Iguaçu, igualmente quente, os termômetros marcaram 4,2°C.

Toda a região Sul está sob alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para declínio acentuado das temperaturas. Ele vale até as 0h de segunda-feira (13). Também está ativo o alerta de geada do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Para amanhã pode gear em todo o estado, inclusive no Norte e Noroeste de forma leva, mas com risco acentuado de forte geada para a metade Sul, até próximo de Curitiba.

+ Veja também: Polícia confirma ossada de Leandro Bossi, menino que sumiu em Guaratuba antes de Evandro

Os dias serão estáveis, com sol durante todo o período. No domingo o amanhecer será mais gelado. As temperaturas ficam baixas, perto de índices negativos em várias regiões, inclusive na capital.