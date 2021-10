O tempo não deve ser favorável para quem pretende curtir as praias do Paraná neste fim de semana. De acordo com a Marinha do Brasil, a chegada de uma frente fria ao estado pode causar ventos com intensidade de até 90 km/h (ou 47 nós) em todo o litoral Sul do Brasil. O fenômeno deve ocorrer entre as noites de sábado (23) e domingo (24). O risco vale para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Segundo o Simepar, a frente fria também deve aumentar a instabilidade no estado do Paraná, com risco elevado de tempestades, e temperaturas amenas durante a noite.

+ Leia mais: Tá curtindo o sol em Curitiba neste sábado? Aproveite, o tempo vai mudar e vem muita chuva

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo neste link. Mais informações meteorológicas podem ser vistas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook e por meio do aplicativo “Boletim ao Mar”, disponível para download na internet, tanto para o sistema Android quanto para iOS.

A Marinha pede que os navegantes consultem essas informações antes de irem ao mar, seja para pesca profissional ou lazer.

Web Stories