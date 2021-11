Uma mudança brusca nas condições do tempo deve provocar temporais no Paraná a partir da noite desta quinta-feira (25). A frente fria que já atua no Rio Grande do Sul se aproxima do estado e se choca com o calor abafado da região paranaense. Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, chuvas e ventos fortes estão previstos e, também, queda de granizo em algumas áreas.

Em Curitiba e no Litoral, a chuva também pode chegar, embora a maior intensidade dos temporais deva se concentrar a Oeste. “A previsão é de que tenhamos a evolução da frente fria que está atuando, ainda, no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Nas próximas horas, ela evolui rápido em direção ao Paraná. Com o ambiente muito quente por aqui, é bem possível que a gente tenha a ocorrência de temporais”, alerta o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar.

+ Leia mais: Matrículas para 2022 são abertas em escolas estaduais do Paraná

Nesta quinta, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de vendaval para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com ventos entre 60 km/h e 100 km/h. Além do vento, uma chuva intensa já atinge esses dois estados desde o início da tarde desta quinta. O motivo de tanta variação meteorológica é um sistema de baixa pressão que sobe pelo Sul do Brasil e se desloca em direção ao Mato Grosso do Sul.

“A combinação desse sistema frontal com o ar quente e mais úmido, nas regiões paranaenses, potencializa essa ocorrência de temporais. Não se descartam os vendavais e, até mesmo, a ocorrência de granizo em algumas localidades, principalmente na metade sul paranaense”, finaliza Jacóbsen.

Como se proteger?

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta às pessoas a não se abrigarem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Também não se recomenda estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Para mais informações, é possível ligar para a Defesa Civil, no telefone 199, ou para o Corpo de Bombeiros, no 193.

Web Stories