O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta meteorológico para a próxima terça-feira (27) em todo o Paraná e Santa Catarina. O aviso de alerta Laranja revela declínio de temperatura com risco à saúde maior que 5ºC para os próximos dias. De acordo com a previsão, Curitiba vai registrar máxima de 21ºC nesta terça, mas a temperatura deve cair e chegar aos 2ºC na quarta-feira (28).

A mudança brusca de temperatura acontece com a passagem de uma frente fria, que chega trazendo chuva, e chegada de uma forte massa de ar frio. Na quinta-feira (29), a temperatura continua em queda e a mínima pode chegar aos -2ºC na capital.

Somente na sexta-feira (30), com a massa de ar se deslocando e perdendo força, é que a temperatura volta a subir novamente na capital paranaense. Curitiba deve registrar máxima de 13ºC e mínima de -1ºC na sexta.

Frio intenso

O frio previsto pode ser até mais intenso, se comparado com as baixas temperaturas dos últimos dias. “Teremos um declínio razoável de novo. Como a atmosfera atual tem o frio como característica, o frio atual pode potencializar o comportamento da nova massa de ar. Mas a massa de ar frio vem depois da chuva, que em alguns pontos pode chegar de forma razoável”, revela o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

A frente fria é como um para-choque, uma região de fronteira entre uma massa de ar mais aquecida e outra com ar mais frio. “É justamente nessa região de fronteira que gera instabilidade. A medida que a massa de ar frio avança, ela empurra esse sistema. A chuva antecede essa condição de resfriamento”, explica.