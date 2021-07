Temperaturas muito baixas e tempo seco. Assim ficará o clima na semana que vem, segundo o Simepar. A previsão vale a partir do domingo, já que o fim desta semana terá dias chuvosos com queda brusca de temperatura, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta, válido para todo o estado, foi dado na tarde desta quinta-feira (15) quando já ao cair da noite as temperaturas devem despencar 5ºC.

Na sexta-feira chuvas intensas, vindas do Rio Grande do Sul, caem sobre a capital paranaense e, segundo o meteorologista Reinaldo Kneib, o dia permanecerá sem aparição do sol, com volume de chuvas chegando aos 30 milímetros. Assim deve ser também o sábado, quando as temperaturas caem ainda mais, dando lugar às massas de ar polar, vindas do sul do continente, que empurram as nuvens e abrem o céu no domingo.

Como fica em Curitiba?

A partir de segunda-feira o sol, então, aparece sobre termômetros que deverão marcar 0ºC no início da manhã na capital paranaense. O frio intenso, segundo o meteorologista, permanece ao longo da semana, que seguirá livre chuvas e com temperaturas baixíssimas, parecidas com as da primeira semana do mês.

É bom deixar a postos os aquecedores, já que as máximas não passarão dos 15ºC em Curitiba, pelo menos até quarta-feira (21).