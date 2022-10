Algumas manifestações de caminhoneiros promoveram bloqueios em rodovias pelo Brasil, após o resultado das eleições do domingo (30), quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) no pleito. Nesta manhã de segunda-feira (31), por volta das 8h30, cerca de trinta manifestantes apoiadores de Bolsonaro ainda bloqueavam a BR-476, em União da Vitória, sudeste do Paraná. Há lentidão também na região de Tijucas do Sul.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação é na altura do km 357 e se iniciou nas primeiras horas desta segunda-feira. Mesmo com a interdição, A PRF informou que, aos poucos, o trânsito já começou a fluir. Veículos pequenos, ônibus de turismo e caminhões com materiais perecíveis estão sendo liberados pelos manifestantes.

Outras manifestações ocorreram no Paraná. Ainda na noite do domingo, 100 manifestantes bloquearam a BR-116, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

A pista foi liberada no começo da madrugada de segunda. Em Jandaia do Sul, 30 manifestantes interditaram a BR-376 durante esta madrugada. Depois de cerca de uma hora, a pista já estava liberada.

