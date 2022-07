O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu cinco alertas com relação ao tempo no Paraná. Os alertas valem a partir das 16 horas e têm com vigência até a sexta-feira (29), às 14 horas. Entre os alertas estão os amarelos de tempestade, ventos costeiros, baixa umidade e vendaval. Além disso, há o alerta laranja de declínio de temperatura.

No alerta amarelo de temporal, existe a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h), e queda de granizo. Além disso, baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

O Inmet alerta ainda para o risco de ventos costeiros válido a partir das 20h desta quinta-feira e envolvendo todo o litoral do Paraná. Existe ainda alerta de vendaval para a região noroeste paranaense.

Outro alerta, o de declínio da temperatura, já vem sendo citado aqui na Tribuna ao longo desta semana. Uma massa de ar polar promete derrubar os termômetros no estado a partir da noite desta sexta-feira (29).

O quinto e último alerta é sobre a umidade, publicado quando a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. Isso pode engloba baixo risco de incêndios florestais e à saúde. As orientações neste caso é beber água, evitar desgaste físico e exposição ao sol.

Alertas para Curitiba

Destes, valem também para Curitiba o alerta amarelo de temporal e o alerta laranja de queda na temperatura (este alerta é emitido quando a queda passa a ser maior que 5ºC.

O que está rolando no tempo?

Ainda nesta quinta, uma frente fria consegue quebrar o bloqueio atmosférico estabelecido, e avança pelo Sul do País em direção ao Paraná. Na sexta-feira (30), vai ser possível perceber a alteração na temperatura, pois Curitiba deve ter a mínima de 7°graus. Já no sábado (31), a tendência de um dia frio, com a mínima podendo chegar a 3°graus nas primeiras horas do dia. De acordo com a previsão, apesar da baixa temperatura devido a velocidade do vento, o sol vai aparecer para aquecer ao longo do período.

Orientações

O Instituto aconselha que em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.