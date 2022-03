Em reunião da Comissão Intergestores Bipartite do Paraná (CIB-PR), realizada nesta quinta-feira (24), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e as secretarias municipais de Saúde aprovaram o início da vacinação da 4.ª dose de reforço contra a covid-19 em idosos acima de 80 anos de idade.

A decisão segue recomendação do Ministério da Saúde, anunciada na quarta-feira (23), por meio da Nota Técnica 20/2022. Com a isso, os 399 municípios paranaenses responsáveis pela aplicação das doses poderão vacinar os idosos assim que os imunizantes forem enviados pelo governo federal.

+ Leia mais: DNA de suspeito de crime sexual com 14 vítimas é um dos perfis analisados no PR

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a ideia agora é pleitear a 4ª dose para as idades seguintes. “Devemos estender a 4ª dose para população acima de 80 anos, mas estamos pleiteando no PNI [Plano Nacional de Imunizações] que possamos estender para toda a população acima de 18 anos, de forma decrescente”, disse. “Esperamos as doses que o Ministério da Saúde irá nos mandar. Os municípios são nossos parceiros e contamos com todos eles para efetuarem a busca ativa [do público-alvo]”, acrescentou ele.

Faltosos

No Paraná, quase 80% da população está com a cobertura vacinal completa, com duas doses ou a dose única. Mas, um levantamento realizado pela Sesa nesta segunda-feira (21), entre os paranaenses acima de 18 anos de idade, mostra que 3.862.627 pessoas tomaram a primeira e segunda doses (esquema primário completo) e por algum motivo não retornaram para a dose de reforço (“terceira dose”) no prazo recomendado pelo Ministério da Saúde.

O número de 3.862.627 leva em consideração um universo de 8.207.305 pessoas aptas a tomarem o primeiro reforço, representando quase 50% deste público. Dos faltosos, 39,75% correspondem aos que receberam o esquema primário com doses da AstraZeneca, 34,43% com Pfizer, 22,38% com CoronaVac e 3,44% com Janssen.