Avaliado de forma criteriosa, o prêmio Ray Kroc Awards é concedido a 1% dos gerentes de restaurantes McDonald’s ao redor do mundo que apresentam as melhores performances em lucratividade, gestão de pessoas e operações. A liderança por meio do exemplo de suas ações e comportamento e os excelentes resultados no negócio foram os motivos que levaram o paranaense Rafael Mariotti, de 44 anos, a receber a condecoração em seus 25 anos de atuação na rede de restaurantes em Curitiba.

+Leia mais! Parceria com Miami pode dar a Curitiba posto de emissão de vistos e voo direto pros EUA

O prêmio foi instituído em 1999 para reconhecer os gerentes nos Estados Unidos e só foi celebrado globalmente em 2016. No Brasil, seis profissionais receberão o prêmio durante um encontro global do McDonald’s em Orlando, nos Estados Unidos, que acontece até o dia 8 de abril. Rafael é o único representante paranaense e, junto com a viagem, o gerente será contemplado também com uma premiação em dinheiro.

Mariotti iniciou a sua carreira profissional no McDonald’s do bairro Portão, em 1997, quando veio de Cascavel, no ostes paranaense, para Curitiba, com o objetivo de estudar. Hoje, formado em Administração de Empresas, lembra que seu início foi pela necessidade de bancar seus custos na nova cidade, mas que após conhecer o formato de trabalho da empresa e as suas possibilidades de crescimento, ficou encantando para permanecer até hoje na rede.

“Desde o início gostei muito do McDonald’s, das pessoas e da oportunidade de crescimento profissional que enxerguei. Passei por todos os cargos até chegar a gerente de Unidade de Negócios, em 2008”, relata Rafael.

A conquista de Mariotti veio especialmente por meio do trabalho realizado na unidade do bairro Xaxim, durante quatro anos. Lá, a atuação foi voltada para o trabalho em equipe, visando a qualidade de vida e motivação dos funcionários, garantindo a satisfação dos clientes. “Acredito que o que me fez conquistar o prêmio, mesmo sendo um reconhecimento individual, foi o trabalho coletivo, envolvendo os colaboradores com a empresa”, enfatiza Rafael, que também destacou seu trabalho de desenvolvimento dos gerentes para caminhar com um mesmo foco.

O relacionamento da unidade com ações sociais também foi celebrado pela organização da premiação, e tiveram um grande peso na escolha de Rafael como um dos vencedores. “Nos últimos anos, a unidade organizou a arrecadação de alimentos e de itens de higiene para campanhas de creches e asilos, coleta de brinquedos para crianças carentes no Natal e como um ponto de recebimento da campanha de agasalho, já conhecida dos paranaenses e que atende todos os municípios do estado”, pontua o Gerente de Unidade de Negócios sobre as atividades realizadas.

“Reconhecer a dedicação, esforço e resultados dos nossos colaboradores é algo especial para a marca McDonald’s. E nada seria melhor e mais satisfatório que premiá-los e incentivá-los para que continuem sendo exemplo no mundo. O trabalho de cada um da nossa equipe é especial e não medimos esforços para vê-los crescer e conquistar seus sonhos”, comenta Mariana Scalzo, Diretora de Comunicação da Divisão Brasil da Arcos Dourados.