A paranaense Maria Eduarda Valotto, 21 anos, vai representar o Brasil no Reinado Internacional Do Café, concurso de beleza com foco na promoção dos países produtores de café. Nascida em Cianorte, Duda, como é conhecida morou em Curitiba na adolescência e atualmente cursa o 4º ano de medicina na cidade de Maringá.

Preparada e assessorada pelo especialista em concursos de beleza e consultor de misses Paulo Filho, a paranaense desenvolveu uma estratégia de promoção da bebida que é a segunda mais consumida no mundo.

“O café faz parte do dia a dia do brasileiro, é mais do que isso, seu cultivo caminha junto ao desenvolvimento do nosso país. Na preparação da Duda, primeiro busquei deixá-la confiante, trazer sua essência. Na sequência trabalhamos pontos como postura e passarela. A competição dela exigiu um grande estudo sobre o café de forma nacional e internacional” – comenta o especialista em concursos de beleza.

Maria Eduarda cresceu nos concursos de beleza, e em 2019 representou o Brasil em um concurso internacional no Egito. Na oportunidade, terminou como vencedora.

“Essa é a segunda vez que represento o Brasil em um concurso internacional. É uma alegria incrível. Desta vez, é um concurso adulto e com um propósito muito especial. Quero mostrar para o mundo as belezas do meu país, e nesse caso, em especial nossa rica produção de café” – afirmou a representante brasileira.

Durante sua preparação, a representante brasileira visitou a fábrica do Café Sendeski, gravou conteúdos audiovisuais, e preparou uma receita a qual apresentará na Colômbia.

“Conhecer e promover um trabalho tão incrível realizado em meu estado é simplesmente maravilhoso. O Paraná tem uma rica história com a produção de café é a família Sendeski faz parte dela” – comentou a Rainha Brasileira Do Café.

O concurso internacional acontece durante a tradicional Feira de Manizales, que acontece até o dia 9 de janeiro.

