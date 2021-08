A NEX Energy, startup inovadora do setor elétrico, agora é parceira do iFood, referência em delivery online de comida na América Latina com 60 milhões de pedidos mensais e cerca de 270 mil restaurantes cadastrados em mais de mil cidades em todo o Brasil. A parceria tem como objetivo ajudar restaurantes a reduzirem seus custos com a conta de luz, usando energia limpa.

A empresa faz parte do programa Vantagens do Chef, do iFood, que conta com mais de 20 parcerias de diversos segmentos, como Vivo, Supergasbras e Samsung. Essas parcerias oferecem benefícios e descontos exclusivos para os estabelecimentos cadastrados em sua plataforma.

Uma das vantagens oferecidas no programa é o desconto em serviços de energia, como é o caso da NEX Energy, que ajuda os restaurantes parceiros do iFood a economizarem até 20% na conta de luz, sem precisar de qualquer investimento ou alterações físicas.

Além de oferecer economia aos estabelecimentos, a startup também incentiva a sustentabilidade e a consciência ambiental, já que toda a energia utilizada é derivada de fontes 100% renováveis.

Segundo Juliano Lenzi, CEO da NEX Energy, a parceria com o iFood pode desempenhar um papel fundamental na democratização do acesso à energia limpa no país. “O varejo, representado por pequenas empresas, busca hoje novas alternativas para diminuir seus custos e, também, serviços que gerem comodidade digital. E a NEX sai na frente, ao proporcionar esse acesso de forma mais fácil e barata para empresários brasileiros”, explica.

Hoje, a parceria traz vantagens para estabelecimentos cadastrados no iFood, nos estados do Paraná e Santa Catarina. Porém, nos próximos meses, a NEX Energy pretende expandir a sua atuação para outros estados do país.