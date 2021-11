Park Shopping Boulevard, que seria inaugurado nesta quinta-feira (02), em Curitiba, teve a data de estreia alterada. A Tribuna acompanha os serviços de finalização da obra do shopping, que terá 230 lojas, praça de alimentação gigante e 1,5 mil vagas de estacionamento. Por conta das obras ainda pendentes, o shopping mudou sua inauguração para o dia 9 de dezembro.

A Tribuna conseguiu, com exclusividade, uma imagem interna do shopping, que fica localizado na Linha Verde, na região do bairro Xaxim.

Antônio Mascarenhas, gestor do Park Shopping Boulevard, explicou a mudança da data da estreia. “Em função das muitas obras em andamento, alguns lojistas tiveram dificuldade para conclusão. Atendendo a um pedido de grande parte deles, além de querermos uma boa inauguração, vamos levar essa inauguração para o dia 9 e não mais dia 2”, explicou o gestor.

Park Shopping Boulevard teve inauguração adiada por conta das obras ainda em finalização. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

O estabelecimento conta com grandes lojas âncoras como a Pernambucanas, a maior franquia de academias do Paraná, PH.D Sports e os estabelecimentos exclusivos, como Dcor & Gift, Help Kids, Gringa Motos, M1 Motors e muito mais.

Um diferencial do shopping é que tudo está no mesmo piso, como num shopping térreo. “Pela localização foi possível fazer um shopping térreo, algo que o público anseia. O cliente gosta desta facilidade: bons corredores para circulação fácil, óbvia e com boa iluminação”, explicou Mascarenhas.

Praça de alimentação enorme

A imagem exclusiva da Tribuna, acima, é da praça de alimentação do Park Shopping Boulevard, que terá mais de 50 opções, entre restaurantes, fast food e quiosques. O shopping terá franquias mundialmente conhecidas como KFC, até marcas regionais, como a loja de vinhos Fine Wine, a casa de massas artesanais Volta ao Mundo e a Padaria Cecília.

Web Stories