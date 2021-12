Após anos de obra e preparações, Curitiba ganha, nesta quinta-feira (09), mais um shopping. Trata-se do Park Shopping Boulevard, um estabelecimento com cerca de 20 mil metros quadrados, 230 lojas, 1,5 mil vagas de estacionamento, e muito mais! A Tribuna foi acompanhar os preparativos para o lançamento e mostra todos os detalhes pra você. Assista!

Instalado no bairro Xaxim, às margens Linha Verde, o Park Shopping Boulevard terá redes famosas como lojas âncora, além de uma ampla praça de alimentação. Chama atenção o formato, com piso único, facilitando a circulação das pessoas. São corredores largos e uma estrutura moderna. O objetivo é proporcionar ao público a sensação de estar em um grande boulevard, permitindo compras e passeios com tranquilidade.

Ao todo, o Park Shopping Boulevard , em Curitiba, tem capacidade para 230 lojas e 1.500 vagas de estacionamento. Dentre as operações, destacam-se a loja âncora Pernambucanas, a maior franquia de academias do Paraná, PH.D Sports e os estabelecimentos exclusivos, como Dcor & Gift, Help Kids, Gringa Motos, M1 Motors e muito mais.

A praça de alimentação é uma das grandes atrações do empreendimento. O espaço conta com o maior número de operações gastronômicas dentre os shoppings centers de Curitiba. São mais de 50 opções, entre restaurantes, fast food e quiosques. A diversidade é um ponto forte, com alternativas de culinária de diversos países, desde franquias mundialmente conhecidas como KFC, até marcas regionais, como a loja de vinhos Fine Wine, a casa de massas artesanais Volta ao Mundo e a Padaria Cecília.

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Sustentabilidade no Shopping Boulevard

O shopping é sustentável e utiliza equipamentos com baixo consumo de eletricidade, além de reuso de água da chuva e pontos de iluminação natural. O local também conta com um espaço kids, área de eventos e é um estabelecimento petfriendly. Mais informações no Instagram do Park Shopping Boulevard, no Facebook ou pelo site do shopping.

Serviço

Abertura: 09 de dezembro

Horário de funcionamento: Segunda a sábado: 11h às 23h / Domingo: 14h às 20h.

Praça de Alimentação (domingo): 12h às 22h.

Telefone de contato: (41) 3521-0103.

**Com informações do repórter Gustavo Marques

Park Shopping Boulevard inaugura nesta quinta-feira, em Curitiba. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

