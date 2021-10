Após sucessivos adiamentos por conta da pandemia, o Park Shopping Boulevard, novo shopping em Curitiba, ganhou uma data definitiva para sua inauguração: dia 11 de novembro. A informação foi confirmada ao Paraná S.A. pelo consultor do empreendimento, Antônio Mascarenhas.

Instalado no bairro Xaxim, às margens Linha Verde, o Park Shopping Boulevard está com pouco mais de 80% das lojas locadas, indica Mascarenhas. Estão confirmadas como lojas-âncoras uma unidade das Pernambucanas e uma da academia Ph.D Sports.

Com cerca de 20 mil metros quadrados, o novo shopping curitibano tem espaço para 230 lojas, 1,5 mil vagas de estacionamento, além de praça de alimentação (são 40 operações) e cinema. Entre os restaurantes e lanchonetes que deverão atender no empreendimento, estão o Rustikos, o Comodoro Burger, a Cacau Show e unidades de KFC, McDonalds e Burger King.

Já o cinema será operado pela rede Cinépolis, responsável também pelos cinemas dos shoppings Pátio Batel e Jockey Plaza. A unidade no novo shopping curitibano terá sete salas, mas ainda não há programação divulgada.

O Park Shopping Boulevard levou espantosos dez anos para sair do papel. Anunciado em 2011, ele começou a ser construído, de fato, em 2015. O momento econômico ruim do país, no entanto, jogou as expectativas de abertura para o fim daquela década. Com o cenário menos conturbado, a administração do shopping anunciou que iria inaugurá-lo em 2020. A pandemia, no entanto, atrasou novamente os planos.

Agora, com a vacinação adiantada, Mascarenhas garante que o centro de compras abre as portas em novembro.

Entre os sócios do empreendimento está o apresentador de TV Carlos Massa, o Ratinho, pai do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior. O empreendimento também tem participações de fundos de investimentos.

