Um espaço nas margens do Rio Vila Guaíra, no bairro Parolin, que antes era ocupado irregularmente por moradias precárias, deu lugar a uma estrutura com quadra de futebol com grama sintética, minifutebol, vôlei de areia, basquete, além de parquinho infantil, ciclovia e pista de caminhada.

A nova área, segundo a prefeitura, é uma estrutura definitiva que poderá ser utilizada pela população quando as medidas restritivas terminarem. Parques e outras unidades de conservação de Curitiba seguem com uso restrito enquanto a cidade permanecer em bandeira vermelha para conter a disseminação do novo coronavírus.

O modelo de melhorias feito no local será replicado ao longo do rio, formando um parque linear à medida que avancem as obras que estão em andamento. A transformação é resultado do trabalho integrado da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smp) e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA).

“Além de promover espaços de cidadania e qualidade de vida para a população, a implantação da área de lazer, com equipamentos e vegetação, ajuda a preservar a margem do rio e evita novas ocupações irregulares. É Curitiba sendo bem cuidada”, destaca o prefeito Rafael Greca.

Estrutura

O projeto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente conta com quadras de futebol com grama sintética, de 18m x 36m; minifutebol e vôlei de areia com 15m x 24m e de basquete modalidade 3×3, com 18m x 18m. Também há parquinho, kit ginástica e foi feito plantio de grama e mudas nativas. Todas as estruturas possuem iluminação e proteção de alambrado.

A iluminação permite que a comunidade utilize o espaço à noite, como conta o presidente da Associação de Moradores, Edson Rodrigues. ”O parque linear é mais um resultado da transformação que a Prefeitura está fazendo aqui na vila. A iluminação permite que as pessoas que trabalham durante o dia possam usar a estrutura no período da noite”, afirma Edson.

Controle de cheias

As obras de macrodrenagem no Rio Vila Guaíra, de acordo com a administração municipal, fazem parte de um pacote de várias frentes para controle de cheias na Bacia do Rio Pinheirinho. No total, são oito quilômetros de extensão, passando por cinco bairros da cidade: Lindóia, Parolin, Fanny, Guaíra e Hauer.

Para o controle de cheias, a prefeitura informa que está investindo R$ 120 milhões na dragagem de oito quilômetros de rios (e 16 quilômetros de contenção de margens) nos bairros Parolin, Fanny, Lindóia e Guaíra.

Famílias reassentadas

No trecho da Rua Chanceler Lauro Muller até a Brigadeiro Franco, do lado oposto ao parque linear, a Cohab reassentou ao longo dos anos em torno de 70 famílias. Já na margem onde foi implantado o parque, na Rua João Fagundes Machado, outras 60 famílias foram transferidas para novas casas construídas do entorno da comunidade.

“A atuação da Cohab garantiu moradia digna para as famílias e permitiu importantes obras de urbanização e contenção de cheias, que trazem melhorias na vida de toda a população da região”, explica o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

O projeto de urbanização da Cohab no Parolin reassentou, ao longo dos anos, 485 famílias em novas casas, pavimentou vias e construiu equipamentos comunitários como escola, CMEI, Unidade de Saúde, Cras e barracão de reciclagem.