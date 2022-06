Em comemoração ao Dia do Orgulho Autista, celebrado em 18 de junho, a Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude (Smelj) promoveu no último domingo (12) uma programação especial no Parque Barigui. Cerca de 500 pessoas participaram das brincadeiras.

No domingo, o parque que é um dos cartões postais de Curitiba, amanheceu com geada. Veja como ficou o Barigui.

Para marcar a data, nesta semana a prefeitura de Curitiba vai divulgar os principais serviços municipais referentes ao tema.

A recreação no Barigui contou com cama elástica, jogos gigantes, tênis de mesa, kits esportivos, oficina de pipa e de dobradura, além de uma aula de dança em comemoração à data especial.

O objetivo da Smelj foi unir e incluir todas as crianças por meio da diversão e do esporte. A essência do domingo foi divulgar que as pessoas com transtorno do espectro autista não são doentes, mas sim têm algumas características próprias que lhes trazem desafios e recompensas únicas.

Inclusão

A Prefeitura de Curitiba conta com Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria do Governo Municipal para a articulação transversal das políticas de inclusão e acessibilidade no município, além da oferta de serviços como Central de Libras e audiodescrição, apoio à empregabilidade, orientação jurídica, atendimento psicossocial de casos de risco e violação de direitos, transporte especializado Acesso, Câmara Técnica de Acessibilidade, Câmara de Inclusão no Mundo do Trabalho, capacitações, eventos e campanhas informativas.

