Quem gosta de olhar para o céu para explorar a imensidão do espaço terá um evento online da melhor qualidade, na noite desta sexta-feira (04). Trata-se da live “O Céu de Inverno e suas constelações” do Parque da Ciência que pretende explorar o céu, normalmente com menos nuvens durante a noite nesta época do ano. O Parque da ciência fez, no final de Maio, uma live na noite de Superlua. Relembre como foi!

Quem comanda a live desta sexta-feira é Anísio Lasievicz, diretor do Parque da Ciência Newton Freire. Em um papo com a Tribuna, Anísio explicou o que deve rolar nesta live especial, que será como se fosse um dos eventos Noites no Parque que, ao longo de seis anos chegou a reunir quase 20 mil pessoas. “A ideia é utilizar o plano de fundo do céu de inverno e levar uma sessão do planetário para a casa das pessoas”, adiantou Anísio.

A ideia é, além de falar do céu de inverno, mas citar as principais estrelas que aparecem, constelações mais emblemáticas, instruções, ensinar as pessoas a identificar constelações típicas, mitos, lendas, visibilidade dos planetas e muito mais.

A transmissão ocorre nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, no Canal do Youtube do Parque da Ciência e também aqui na Tribuna.