Que tal passar a Páscoa no Parque Estadual de Vila Velha, encontrar o coelhinho e ainda fazer uma caça aos ovos? Pois essa é a proposta de programação para as crianças que visitarem o parque neste Domingo de Páscoa (17). Neste sábado (16) tem caminhada noturna para os adultos.

Segundo a administração do parque, a equipe de recreação ficará a disposição das crianças que, além de conhecer as histórias que os Arenitos carregam, as Furnas e a Lagoa Dourada, poderão caçar ovos contemplando a beleza do parque. A programação inclui, ainda, diversas oficinas recreativas com a distribuição de kits de doces.

Quem quiser aproveitar as brincadeiras mais radicais, como Tirolesa e Arvorismo, poderão se deparar com a visita do Coelho Aventureiro que circulará pelo parque.

“As belezas naturais, especialmente as formações rochosas do Arenitos, são propícios para curtir o feriado em família ou com os amigos. E com a presença do Coelho de Páscoa e ações específicas para comemorar essa data, o feriado trará uma lembrança afetiva”, destaca Leandro Ribas, gestor da Soul Vila Velha, empresa concessionária do parque.

Páscoa no Parque Vila Velha para adultos

Na programação para adultos, haverá visitação autoguiada nos Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada, e a tradicional caminhada noturna. Será no sábado, em período de Lua Cheia. A caminhada é feita pela Trilha principal dos Arenitos, e um especialista em astronomia guiará a observação do céu com telescópio no Centro de Visitantes. Os ingressos são vendidos pelo site por R$98,00.

Horários

O parque abre às 9h. A recomendação é chegar até as 13h para curtir todas as atrações.

O ingresso custa a partir de R$49,00. Crianças até 5 (cinco) anos não pagam.

Onde comprar– Os ingressos são vendidos somente pelo site do parque. Após a efetivação da compra é gerado um voucher para retirada do ingresso gratuito na bilheteria do parque, que pode ser utilizado até o dia 30 de abril.

