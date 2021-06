O próximo domingo (20) será de parques e unidades de conservação (cercadas) fechados em Curitiba. A medida, de acordo com a prefeitura da capital, segue as determinações da bandeira laranja na cidade para conter a disseminação do novo coronavírus.

Nas unidades em que não é possível fechar portões, os estacionamentos vão continuar restritos. Esse é o caso de parques como Barigui, Tingui e Náutico (veja lista abaixo completa). O acesso a esses locais e o estacionamento irregular serão monitorados e fiscalizados por agentes de trânsito e guardas municipais.

Durante a semana, o uso de todos os locais é permitido para atividades individuais. Permanece totalmente restrito, ainda, o Bosque Reinhard Maack. Já o Zoológico de Curitiba permite visita de carro até 3 de julho.

Parques e unidades com estacionamentos restritos

Parque Barigui

Parque Tingui

Parque Náutico

Parque Peladeiros

Parque Atuba

Unidades de conservação totalmente restritas

Jardim Botânico de Curitiba

Passeio Público de Curitiba

Parque Tanguá

Parque General Iberê de Mattos (Parque Bacacheri)

Parque São Lourenço

Parque Lago Azul

Parque dos Tropeiros

Parque do Passaúna

Bosque Capão da Imbuia (Trilha “Caminho das Araucárias” do Museu Capão da Imbuia)

Bosque Alemão

Bosque do Papa

Bosque Vilinha do Atuba

Bosque Fazendinha

Bosque Zaninelli (Unilivre)

