Com a alteração para a bandeira laranja em Curitiba, os parques passaram a ter restrições de funcionamento a partir do próximo domingo (28). As novas medidas de restrição vai restringir a visitação de parques e unidades de conservação da cidade.

De acordo com o novo decreto, apenas serviços essenciais podem funcionar no domingo. Vão ficar com os portões totalmente fechados os parques Jardim Botânico de Curitiba, Zoológico de Curitiba, Bosque Capão da Imbuia, entre outros. Parques como o Barigui, Tingui e Náutico voltam a ter restrição de estacionamento. A lista completa de parques está no final do texto.

O acesso às áreas e o estacionamento irregular serão monitorados e fiscalizados por agentes de trânsito e guardas municipais.

A recomendação das secretarias municipais da Saúde e do Meio Ambiente é para que o uso das unidades de conservação – quando abertas – seja para atividades individuais, visitas em família e contemplação rápidas e sem aglomeração.

O uso correto de máscaras e álcool em gel para higienização das mãos são obrigatórios mesmo ao ar livre em todas as áreas. Bebedouros estão desativados, portanto cada pessoa deve levar a sua garrafa de água.

Unidades fechadas aos domingos

Jardim Botânico de Curitiba

Zoológico de Curitiba

Passeio Público de Curitiba

Parque Bacacheri

Parque São Lourenço

Parque Lago Azul

Parque dos Tropeiros

Parque do Passaúna

Bosque Capão da Imbuia (trilha “Caminho das Araucárias” do Museu Capão da Imbuia)

Bosque Alemão

Bosque do Papa

Unidades com estacionamento restrito

Parque Barigui

Parque Tingui

Parque Náutico

Parque Peladeiros