O novo decreto publicado nesta terça-feira (18), que manteve a bandeira laranja, restringiu a atividade do comércio e serviços neste próximo fim de semana. O lockdown sábado e domingo também prevê o fechamento de parques e outras unidades de conservação em Curitiba.

Nas unidades em que não é possível fechar portões, os estacionamentos continuam restritos. É o caso dos parques Barigui, Tingui e Náutico, por exemplo. O acesso a esses locais e o estacionamento irregular serão monitorados e fiscalizados por agentes de trânsito e guardas municipais. Veja a lista completa abaixo.

“Nestes locais ficam permitidas apenas as práticas de atividades físicas individuais, com uso obrigatório de máscara entre os frequentadores”, reforçou a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Oliveira Dias.

Durante a semana, o uso de todos os locais é permitido para atividades individuais. Permanecem totalmente restritos, ainda, o Bosque Reinhard Maack e o Zoológico de Curitiba.

Unidades de conservação com estacionamentos restritos

Parque Barigui

Parque Tingui

Parque Tanguá

Parque Náutico

Parque Peladeiros

Parque Atuba

Unidades de conservação totalmente restritas

Jardim Botânico de Curitiba

Passeio Público de Curitiba

Parque General Iberê de Mattos (Parque Bacacheri)

Parque São Lourenço

Parque Lago Azul

Parque dos Tropeiros

Parque do Passaúna

Bosque Capão da Imbuia (Trilha “Caminho das Araucárias” do Museu Capão da Imbuia)

Bosque Alemão

Bosque do Papa

Bosque Vilinha do Atuba

Bosque Fazendinha

Bosque Zaninelli (Unilivre)