Quase todos os parques estaduais do Paraná irão ficar abertos para visitação durante o feriado prolongado de Finados. O único que segue fechado é o Caminho do Itupava, atrativo do Parque Estadual Serra da Baitaca, que está em obras de reparos na trilha.

Apesar de abertos, é importante seguir algumas recomendações pertinentes a segurança de todos, seja na questão sanitária devido a pandemia da Covid-19 ou mesmo quanto a capacidade de público em cada espaço (ver lista abaixo). Rafael Andreguetto, diretor de Políticas Ambientais da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e diretor do Patrimônio Natural do IAT, reforça a obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os frequentadores e colaboradores, e o limite de capacidade deve ser respeitado.

“A pandemia ainda exige cuidados e precisamos da colaboração de todos. Sabemos que há muita procura desses locais para lazer, especialmente durante um feriado prolongado, mas pedimos a compreensão de todos para que o passeio seja feito com segurança”, disse Rafael.

Além disso, é fundamental que os visitantes não entrem nos parques por entradas clandestinas. “O acesso às nossas Unidades de Conservação deve ser feito somente pelas portarias oficiais”, relatou o diretor.

Os parques funcionam das 8 horas às 17 horas. porém os bebedouros permanecem interditados e continuam proibidos os acampamentos e fogueiras, e também o comércio nas dependências dos parques.

Pesquisa de Satisfação

Quem visitar os parques estaduais no feriado pode ajudar com uma pesquisa de satisfação. Para saber a opinião dos visitantes, foram instalados cartazes nos parques, onde o turista aproxima a câmera do celular do QR Code e responde alguns questionamentos sobre o local, onde mora e dizer qual o nível de satisfação geral com a visita.

O objetivo é ouvir o nível de satisfação dos visitantes para debater futuras melhorias necessárias.

Confira a capacidade de público de cada parque

Parque Estadual Pico do Marumbi: 50 visitantes/dia.

Parque Estadual Rio da Onça: 175 visitantes/dia.

Parque Estadual Serra da Baitaca: 116 visitantes/dia no Anhangava e 166 visitantes/dia no Pao de Loth.

Parque Estadual do Monge: 500 visitantes/dia.

Parque Estadual de Vila Velha: 407 visitantes/dia nos Arenitos, 159 visitantes/dia nas Furnas e 279 visitantes/dia na Lagoa Dourada.

Parque Estadual do Cerrado Cerrado: 20 visitantes/dia no Cerradinho e 25 visitantes/dia no atrativo Cachoeira.

Parque Estadual do Guartelá: 85 visitantes/dia no Mirante, 40 visitantes/dia na Cachoeira e 40 visitantes/dia nas Formações Ruiniformes.

Parque Estadual de Ibicatu: 175 visitantes/dia.

Parque Estadual Pico do Paraná: 100 visitantes/dia.

Ilha do Mel: 2.500 visitantes em pernoites + 1.500 visitantes/dia.

Monumento Natural Salto São João: 100 visitantes/dia.

