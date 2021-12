A Urbanização de Curitiba (Urbs) coloca em operação neste sábado (4) mais duas linhas de ônibus para quem quer aproveitar as atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021: a X54 Natal Parque Tanguá e a X51 Natal Parque Naútico.

A X54 Natal Parque Tanguá sairá do Centro, com ponto inicial em frente ao Memorial Árabe. A linha vai passar por seis locais – Passeio Público, Árvore de Natal do Centro Cívico, Bosque do Papa, Memorial Paranista, Ópera de Arame e Parque Tanguá – percorrendo 16 quilômetros.

A linha tem ônibus convencional com capacidade para 80 passageiros e faz o itinerário sentido Parque Tanguá, passando pelas ruas Mateus Leme, João Gava e Eugênio Flor e retornando pela Nilo Peçanha e Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. O passageiro pode descer nos pontos, aproveitar a programação e embarcar novamente, porém pagando uma nova passagem, que custa R$ 4,50, o mesmo das demais linhas da capital.

Drive-thru

Já os ônibus da X51 Linha Natal Parque Naútico são do tipo híbrido (movidos a motor elétrico e biodiesel), com capacidade para 26 passageios sentados. Os veículos têm saída inicial às 19h do Terminal Boqueirão e funcionam até 21h30, com saída a cada 15 minutos.

O passageiro paga R$ 4,50 e percorre todo o circuito dentro do veículo, que depois volta ao terminal, onde é possível fazer a integração com outras linhas, sem a necessidade de pagar um novo bilhete. O ônibus circula apenas com passageiros sentados.

O circuito percorre 1,5 km e inclui estações com apresentações de presépio vivo, anjos de luz, árvore de Natal e estruturas do local iluminadas com microlâmpadas (pórticos, passarela e torre).

Barigui

Além das duas novas linhas, a Urbs colocou em operação, no último dia 24 de novembro, a linha especial X50 Natal Parque Barigui. Com ponto inicial de embarque no Terminal Campina do Siqueira, o ônibus tipo jardineira percorre os 1,4 km de programação dentro do parque e volta para o terminal. O primeiro horário de saída é 18h30 e o último, às 21h30.

Os ônibus, com capacidade para 36 passageiros sentados, fazem o trajeto com uma velocidade máxima de 10 km/h, para que os passageiros possam acompanhar as atrações e tirar fotos.

A linha tem frequência a cada 15 minutos. O ônibus percorre o Caminho de Luz Copel Telecom, que conta com várias atrações interativas, inclusive com realidade aumentada, túneis de luz, Banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria e Santo Presépio.

O passageiro também pode admirar a árvore mais alta do Natal de Curitiba. Localizada em uma ilhota artificial no lago, a estrutura de 22 metros de altura recebeu 54 mil pontos de luz LED na cor verde e é uma das principais atrações do local. Na primeira semana de operação, mais de 1,3 mil pessoas usaram a linha linha especial X50 Natal Parque Barigui.

Todas as linhas especiais funcionam de terça a domingo, até 30 de dezembro. A operação será suspensa nos dias 24 e 25 de dezembro.

A entrada no veículo é por ordem de chegada e é obrigatório o uso de máscara.

Programação

Linha do Parque Barigui

De 24/11 a 30/12 (com exceção de 24 e 25/12)

Terça a domingo, com saídas a partir de 18h30, com embarque e desembarque no Terminal Campina do Siqueira

Preço: R$ 4,50 (o circuito), com possibilidade de integração com outras linhas nos terminais

X51 Linha Natal Parque Naútico

De 4/12 a 30/12 (com exceção de 24 e 25/12)

Terça a domingo, com saídas a partir de 19h, com embarque e desembarque no Terminal do Boqueirão

Preço: R$ 4,50 (o circuito) com possibilidade de integração com outras linhas nos terminais

X54 Linha Natal Parque Tanguá

De 4/12 a 30/12 (com exceção de 24 e 25/12)

Terça a domingo, com saídas das 19h até 21h30 no Memorial Árabe e de 19h30 às 22h no Parque Tanguá

Preço: R$ 4,50 a cada embarque

Confira a programação completa do Natal de Curitiba em https://natal.curitiba.pr.gov.br/

