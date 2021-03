Parte do terreno de uma fábrica de embalagens no bairro Vista Alegre, em Curitiba, cedeu, causando a queda de um reservatório de água dentro da empresa. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o reservatório caiu sobre um caminhão e o motorista do veículo está desaparecido embaixo dos escombros.

Veja vídeo do resgate!

No momento do deslizamento, dois funcionários da empresa estavam próximos da caldeira da fábrica. De acordo com informações do capitão Mikael Petros, do Corpo de Bombeiros, um dos funcionários conseguiu sair dos escombros e outro ficou soterrado.

“Uma equipe do Gost (Grupo de Operações de Socorro Tático) fazem busca da vítima no local com três cães. A ideia é diminuir o perímetro de buscas na tentativa de localizar a vítima, que ainda não foi identificada”, explicou o capitão dos bombeiros.

Nos últimos dias, as chuvas acumularam 78 mm, segundo informações do Instituto Tecnológico Simepar. A suspeita do Corpo de Bombeiros é de que o terreno tenha cedido por causa do grande acúmulo de água. Equipes de resgate estão no local para tentar localizar a vítima.