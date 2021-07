Mesmo com a falta de doses já registrada em parte dos municípios da região metropolitana de Curitiba, a vacinação da primeira dose continua em algumas cidades nesta próxima quinta-feira (29).

Nesta quarta-feira (28), o Paraná começou a distribuir o lote com 85 mil vacinas da covid-19 reservadas para a primeira dose. As vacinas serão repassadas aos municípios e a previsão é de que a vacinação seja retomada em todas as cidades até sexta-feira (1º).

Almirante Tamandaré

Documentos: documento com foto, CPF e comprovante de residência, além de realizar o cadastro no site da prefeitura.

De segunda a sexta-feira

Pessoas de 32 anos completos ou mais e grupos prioritários.

Campo Largo

Documentos: Carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

De segunda a sexta-feira

2° dose conforme o cartão vacinal

Campo Magro

Documentos: Documento de identificação com foto, cartão do SUS, CPF, comprovante de residência

Quinta-feira (29 de julho)

Pessoas de 33 e 32 anos

Colombo

Aguardando a chegada de novas doses para avançar a faixa etária.

Porém a vacinação continua para as 2° doses (conforme data marcada na carteira de vacinação) e para caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e trabalhadores do transporte rodoviário.

Documentos: cartão SUS, declaração do empregador que comprove que faz parte do grupo e a cópia da CNH nas categorias C, D ou E.

Não possui o cartão SUS? Sem problemas. Basta comparecer na Unidade de Saúde portando o RG ou documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço.

São José dos Pinhais

Documentos: realizar o pré-cadastro e apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

Se puder leve 1kg de alimento não perecível, que será doado para quem mais precisa

Quinta-feira (29 de julho) horário conforme o mês de nascimento

Levar documento com foto, CPF e carteirinha de vacinação.

2° dose da AstraZeneca/Covishield para quem se vacinou com a 1° dose até dia 17/05.

2° dose da CoronaVac para quem se vacinou com a 1° dose até dia 07/07.

Fazenda Rio Grande

Vacinação suspensa por falta de doses. Porém a 2° dose continua (de segunda a sexta-feira), confira sua carteira de vacinação e leve seu RG e CPF.

Pinhais

Documentos: fazer o agendamento no site da prefeitura, levar documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Quinta-feira (29 de julho)

2° dose AstraZeneca

Sexta-feira (30 de julho)

2° dose AstraZeneca e 2° dose Coronavac