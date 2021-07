Parte dos municípios da região metropolitana de Curitiba e do Litoral suspenderam temporariamente a vacinação da primeira dose da vacina da covid-19 por falta de imunizantes. Apenas parte das cidades procuradas pela reportagem da Tribuna seguem com a campanha de imunização nesta terça-feira (27).

Confira o calendário completo abaixo:

Araucária

Terça-feira (27 de julho)

Vacinação suspensa por falta de doses.

Almirante Tamandaré

Documentos: documento com foto, CPF e comprovante de residência, além de realizar o cadastro no site da prefeitura.

De segunda a sexta-feira

Pessoas de 33 anos completos ou mais e grupos prioritários.

Campo Largo

A prefeitura do município não divulgou calendário de imunização para a data.

Campo Magro

A prefeitura do município não divulgou calendário de imunização para a data.

Colombo

Documentos: Para receber a vacina é necessário apresentar o cartão SUS. Se não tiver, basta levar o RG ou documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço.

A partir de segunda-feira (26)

Pessoas de 33 anos ou mais.

A vacinação para gestantes e puérperas com ou sem comorbidades, para pessoas com deficiência e com comorbidades continua. (Acima de 18 anos).

São José dos Pinhais

Documentos: realizar o pré-cadastro e apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

Se puder leve 1kg de alimento não perecível, que será doado para quem mais precisa

Terça-feira (27 de julho) horário de acordo com o mês de nascimento

População geral com 35 anos completos

Quarta-feira (28 de julho) horário de acordo com o mês de nascimento

Repescagem para a população geral com 35 anos completos ou mais

Fazenda Rio Grande

A prefeitura do município não divulgou calendário de imunização para a data.

Pinhais

Documentos: fazer o agendamento no site da prefeitura, levar documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Terça-feira (27 de julho)

Pessoas de 35 anos ou mais.

Morretes

A prefeitura do município não divulgou calendário de imunização para a data.

Matinhos

A prefeitura do município não divulgou calendário de imunização para a data.

Paranaguá

A prefeitura do município não divulgou calendário de imunização para a data.

Guaratuba

Documentos: documento com foto, CPF e/ou cartão de SUS e carteirinha de vacinação.

Agendar sua vacina pelo site: https://vacinas.guaratuba.pr.gov.br/

A partir de segunda-feira (26)

Pessoas de 36 anos ou mais.