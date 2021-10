Um piloto da Latam Airlines Brasil deu meia volta com a aeronave na pista do Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região de Curitiba, para que um passageiro que se recusou a usar máscara fosse retirado da aeronave. O passageiro foi obrigado a retornar para o terminal de embarque. A situação ocorreu na segunda-feira (25), no voo LA-4788, que seguia para Guarulhos, em São Paulo.

A manobra do piloto provocou um atraso de 33 minutos no voo, segundo informações do G1 Paraná. Por meio de nota a reportagem do G1, a companhia afirmou que o desembarque foi necessário “em função de comportamento indisciplinado” do passageiro.

+ Leia mais: Fernando Francischini é cassado por fake news e perde direitos políticos por 8 anos

A medida sanitária de uso de máscara dentro de aeronaves, e em locais públicos, é obrigatório na maioria dos estados do Brasil, incluindo o Paraná.

A Latam ainda informou que o voo seguiu viagem para Guarulhos sem o passageiro que foi retirado. Segundo a empresa, “em completa segurança”. A companhia também ressaltou que respeita as determinações sanitárias em vigor, adotadas pelas autoridades.

Web Stories