A partir do dia 21 de março, passa a vigorar em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, a tarifa zero para o transporte coletivo em toda a extensão municipal, tanto nas áreas urbanas ou rurais. Segundo a prefeitura, a população poderá se deslocar de um bairro a outro sem pagar nada. O lançamento oficial do novo sistema será nesta quinta-feira (10), às 10h30, ao lado do Terminal Rodoviário. A medida não vale para linhas que levam a outros municípios, como Curitiba, por exemplo.

A prefeitura explica que a implantação do transporte gratuito, que opera dentro dos limites do município, será viabilizada pela administração em conjunto com a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC).

A meta da prefeitura é auxiliar o trabalhador e, ao mesmo tempo, fortalecer o comércio local com a livre circulação da população. “O projeto impulsiona vários setores de forma simultânea, e o mais importante, beneficia o trabalhador das mais diversas áreas, reduzindo custos que muitas vezes são bancados pelo próprio trabalhador. Queremos que a livre circulação auxilie as pessoas, fortaleça o comércio e incentive a geração de empregos”, disse o prefeito Loreno Tolardo (PSD).

O serviço, de acordo com a administração, será sem burocracias ou cadastros prévios. O passageiro terá livre acesso às três linhas exclusivas que irão operar tanto em dias úteis, quanto em fins de semana, com mais de 50 horários à disposição.

Como irá funcionar?

O transporte gratuito será oferecido pelas linhas O11 – Borda do Campo/Terminal de Quatro Barras, O12 – São Pedro – Jardim Menino Deus (via Terminal de Quatro Barras) e O13 – Palmital – Ribeirão do Tigre/Terminal de Quatro Barras.

Mesmo com a incorporação da tarifa zero nas linhas municipais, o sistema metropolitano continua com atendimento normal através das linhas de ligação com Curitiba (Guadalupe e Terminal do Santa Cândida), Campina Grande do Sul e Piraquara, ou seja, ao se deslocar para outros municípios o passageiro terá o custo normal da passagem.



Para distribuir os serviços no Terminal Rodoviário, estão previstas adequações para o atendimento híbrido, permitindo acesso às linhas municipais sem passagem pela catraca no terminal e a implantação de catraca para as linhas metropolitanas, de forma que ambas estejam integradas.

Confira na imagem como vai funcionar o deslocamento das linhas pelo município

Mapa: Divulgação prefeitura.