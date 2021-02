Um ciclone extratropical pode trazer temporais e rajadas de vento nesta quarta-feira (27) em Curitiba e no litoral do Paraná. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), emitiu alerta laranja laranja prevendo chuvas intensa e “perigo” como grau de severidade.

O ciclone extratropical é um fenômeno meteorológico caracterizado por fortes tempestades e ventos. São definidos como sistemas de baixa pressão atmosférica e, para que ocorram, é preciso ter no ambiente vários ingredientes como umidade e temperatura.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná ( Simepar), este ciclone está no oceano e por isto está provocando instabilidade em alguns pontos do Paraná. Rodrigo Carvalho de Sousa, meteorologista do Simepar, afirma que pela manhã não existe uma previsão de grande chuva ou vento na região de Curitiba, mas durante o dia pode alterar.

“Estamos tendo a influência deste ciclone, mas está localizado mais para o oceano. Ele provoca instabilidade e joga a umidade do mar para o continente. Com o aquecimento diurno, pode provocar chuva e vento de modo geral, situação até comum no verão. Não temos um sinal muito expressivo que vai ser intenso, mas pode alterar durante o dia”, relatou o meteorologista.

Ainda segundo o Simepar, Curitiba tem 96% de chance de chuva com ventos de até 41km/h. O período com maior possibilidade de usar o guarda-chuva ou retirar a roupa do varal é a tarde, entre às 13h e 17h.

Chuva e Crise hídrica

O nível dos reservatórios de Curitiba e região metropolitana atingiu a marca de 45% nesta terça-feira (26), o melhor índice desde o dia 11 de novembro, quando a média nos reservatórios chegou a 26,7%. As chuvas acumuladas dos meses de novembro, dezembro e janeiro foram determinantes para que viesse esse alívio hídrico, mas poderia ser melhor, se não fosse o relevo e a falta de sorte.