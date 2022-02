A passagem de ônibus pode ficar mais cara em Curitiba a partir da próxima terça-feira (1º). As empresas que operam os ônibus da cidade vão voltar a ser remuneradas com base no quilômetro rodado, conforme preveem os contratos. Com essa alteração, o valor da tarifa pode chegar a R$ 5,50.

Em 28 de fevereiro encerra-se o período de Regime Emergencial de Custeio do transporte, que foi implementado por conta da pandemia de covid-19. O anúncio da nova tarifa está previsto para esta sexta-feira (25).

Durante o período de regime emergencial, a prefeitura bancou a diferença entre o valor arrecadado com a tarifa e o custo da prestação do serviço, desembolsando entre R$ 10 milhões e R$ 20 milhões por mês para que as empresas mantivessem a frota em circulação, com a tarifa congelada em R$ 4,50 (valor cobrado desde 2019) apesar da drástica redução no número de passageiros.

