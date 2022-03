Linhas de ônibus que atendem a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) têm tarifa mais cara a partir desta terça-feira (15). Para as cidades do primeiro anel, o valor da passagem passa de R$ 4,50 para R$ 4,75, reajuste que representa 5,55%. Mas o valor pode chegar a R$ 7, dependendo do município (confira abaixo). O aumento é válido tanto para pagamento com o Cartão Metrocard quanto em dinheiro. Em Curitiba, o preço da passagem subiu 22% no dia 1º de março.

De acordo com a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), a tarifa metropolitana completou três anos sem reajuste. “O último reajuste que tivemos foi em 2019. De lá para cá a inflação acumulada chega a 18,89%. Nós obviamente não gostaríamos de dar um reajuste neste momento, mas ele é consequência principalmente da alta do diesel e do novo acordo coletivo dos trabalhadores”, explicou o presidente da Comec Gilson Santos.

Novos valores das tarifas

Para pagamentos realizados em dinheiro, o valor da tarifa nas cidades do primeiro anel será de R$ 5,50, seguindo o valor praticado pela Capital Curitiba. Já nas cidades com tarifas diferenciadas os valores praticados serão:



Sem reajuste ou com aumento menor

Conforme a Comec, considerando o pagamento no cartão, alguns municípios com linhas de ligação direta com a capital ou demais municípios, ou seja, sem integração, não sofrerão reajuste de tarifa. Entre eles estão: Agudos do Sul, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Mandirituba, Quitandinha, Contenda e Piraquara.

Já para os municípios de Bocaiúva do Sul, Contenda, Itaperuçu e Rio Branco do Sul, para as linhas de acesso à integração com a capital e pagamento no cartão, o reajuste será de 3,8%. Abaixo do reajuste proposto para o sistema. E no caso da linha de ligação do município de Mandirituba com Fazenda Rio Grande, para pagamento no cartão, o reajuste será de 2,1%.

Tarifa técnica

Na RMC, a tarifa técnica é hoje de R$ 8,79. Esta tarifa representa o custo do sistema divido pelo número de usuários pagantes. No entanto, segundo a Comec, o valor pago pelo usuário é menor pois recebe subsídio do governo estadual.

Com o subsídio, este valor será de aproximadamente R$3,27 por usuário, ou seja, para cada R$4,75 (ou outros valores) que o usuário pagar pela tarifa o governo irá pagar outros R$3,27.

Mais barato com cartão

Para ter acesso às tarifas com preços menores, os usuários das linhas de ônibus da RMC precisam ter um cartão Metrocard. A primeira via do cartão é gratuita, bastando apenas uma recarga inicial no valor de uma tarifa. Confira aqui os endereços das centrais de atendimento da Metrocard, onde é possível solicitar o cartão.

