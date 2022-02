O novo preço da passagem de ônibus deve ser anunciado pela Prefeitura de Curitiba na tarde desta segunda-feira (28). Há dois anos congelado em R$ 4,50, por causa do Regime Emergencial de Custeio do transporte, que foi implementado na pandemia de covid-19, o novo valor, ainda não confirmado pela administração, pode chegar a R$ 5,50. O subsídio emergencial de custeio também se encerra nesta segunda. O novo valor da tarifa, caso haja mudança, deve passar a valer a partir da terça-feira (1.º).

Quem falará sobre o aumento na passagem do transporte coletivo é o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, em entrevista coletiva marcada para as 15h desta segunda. Como mostrou a Tribuna, havia a expectativa de que o anúncio fosse feito na última sexta-feira (25), o que acabou não ocorrendo.

Durante o período de regime emergencial, a prefeitura bancou a diferença entre o valor arrecadado com a tarifa e o custo da prestação do serviço, desembolsando entre R$ 10 milhões e R$ 20 milhões por mês para que as empresas mantivessem a frota em circulação, com a tarifa congelada em R$ 4,50 (valor cobrado desde 2019) apesar da drástica redução no número de passageiros.

