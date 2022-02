Parte da passarela da praia de Caieiras, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, desabou na tarde de sexta-feira (11) com sete pessoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas mulheres se machucaram, sendo que uma delas precisou ser encaminhada ao hospital.

LEIA TAMBÉM:

>> Idoso sofre AVC na Ilha do Mel e resgate ao hospital é feito em sete minutos

>> Veranistas sem educação emporcalham litoral do Paraná com 500 toneladas de lixo

O acidente ocorreu às 14 horas e as vítimas foram atendidas por guarda-vidas e Samu. A mulher encaminhada ao hospital em Guaratuba sofreu uma luxação na perna esquerda e escoriações.

Foto: Correio do Litoral / colaboração.

A estrutura foi construída em 2012 em cima das pedras pela comunidade com a ideia de proporcionar o acesso da praia até a baía. Após o acidente, a passarela foi interditada pelo Corpo de Bombeiros.