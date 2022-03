O cruzamento da Rua Bento Viana com a Avenida Água Verde, em Curitiba, ficará bloqueado para a passagem de veículos na manhã deste domingo (27), das 6h às 11h. O ponto, no bairro Água Verde, será de concentração para os participantes do tradicional passeio ciclístico pelo aniversário de Curitiba.

Da frente do supermercado Condor Água Verde, o grupo segue em direção ao Parque Barigui, num trajeto de aproximadamente 7 quilômetros. A organização do passeio ciclístico é da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), com o patrocínio do Condor e apoio da Flora, BRF, Unilever e 3 Corações.

No decorrer do percurso, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) auxiliarão nos bloqueios momentâneos, ou seja, será interrompido pontualmente o fluxo de veículos para a passagem dos participantes do passeio ciclístico. Tão logo eles passam, o trânsito volta a ser liberado.