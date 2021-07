A partir da próxima terça-feira (13), o Zoológico de Curitiba volta a receber visitantes para o percurso a pé. É a oportunidade de rever os animais mais queridos de Curitiba, como a girafa Pandinha e o leão Thor. Serão dois turnos por dia, com agendamento, a partir das 20h desta sexta-feira (09), pelo Agenda Online. As visitas serão das 9h30 às 11h30 e das 13h30 a 15h30, de terça a domingo. O parque será totalmente esvaziado entre cada uma das sessões.

A nova modalidade atende aos requisitos da bandeira amarela de alerta à covid-19, em vigor na cidade desde a última quarta-feira (07), quando diversos espaços na cidade foram reabertos, mantendo os cuidados necessários e com público reduzido. Serão disponibilizados 25 ingressos por sessão e cada ingresso vale para cinco pessoas da mesma família.

“Portanto, teremos no local 125 pessoas simultaneamente e 250 pessoas circulando pela unidade por dia. Pedimos que os visitantes colaborem com as medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus”, diz o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo. Esta quantidade de pessoas corresponde a 25% da capacidade do espaço.

Quem for ao Zoo deve levar sua garrafinha de água, já que os bebedouros seguem desativados. O consumo de alimentos é proibido e é obrigatório o uso de máscaras, a higienização das mãos com álcool em gel e o distanciamento entre pessoas que não sejam da mesma família. No momento, estão suspensas as visitas de carro.

Solidariedade continua

Quem quiser ainda pode colaborar com o Banco de Ração da Rede de Proteção Animal, da Prefeitura de Curitiba, pode levar sua doação de ração. São aceitas rações comerciais para cães e gatos secas ou úmidas, em embalagens fechadas, que serão distribuídas às ONGs e protetores de animais parceiros da Rede.

O Banco de Ração da Prefeitura de Curitiba existe desde 2019. Até hoje foram distribuídas 107 toneladas de alimento para os animais resgatados.

Passo a passo do agendamento

1) Acesse o site Agenda Online e faça o login

2) Clique em ‘novo agendamento’ e selecione a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e, sem seguida, Zoológico de Curitiba

3) Na caixa de diálogo aberta, selecione a visita ao Zoo

4) Informe CPF, data e horário desejados para a visita