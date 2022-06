O novo binário das ruas João Palomoque e Salomão Guelmann, no Novo Mundo, em Curitiba, passou a funcionar na manhã desta quarta-feira (22). Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) orientam os motoristas para as alterações do trânsito. Novos semáforos também foram instalados no local.

Segundo a prefeitura de Curitiba, com a mudança, a João Palomeque passou a ter sentido único da Avenida República Argentina para a Rua Isaac Guelmann. Já a Salomão Guelmann agora tem sentido único da Isaac Guelmann para a República Argentina.

+ Leia mais: Obra no viaduto do Tarumã, em Curitiba, tem edital lançado. Veja como vai ficar!

Com o novo binário, o canteiro central da Avenida República Argentina foi aberto e um novo semáforo foi instalado no cruzamento com a Rua Salomão Guelmann. A João Palomeque também recebeu um semáforo no cruzamento com a Issac Guelmann.

Atenção às obras

As mudanças foram feitas pela Setran para melhorar o fluxo de veículos e facilitar os desvios necessários à sequência da remodelação da estação-tubo Itajubá, obra coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

A remodelação é um dos serviços necessários para a extensão do itinerário do Ligeirão Norte-Sul (BRT Sul), entre os terminais Santa Cândida e Pinheirinho.

LEIA TAMBÉM:

>> Homem e criança de apenas três anos morrem atropelados por biarticulado

>> Júri popular de Raphael Suss, acusado de matar Renata Muggiati, tem data marcada

Nos próximos dias, segundo a prefeitura, a João Palomeque deve operar apenas em meia pista, na altura do canteiro central da Avenida República Argentina. O local do bloqueio será sinalizado. Nesse início, agentes da Setran devem permanecer no local para orientação.

Pantanal Juma atira nos pés de Jove Loterias Veja o resultado das loterias desta terça-feira! Inverno Chegou Veja como será o primeiro dia de inverno em Curitiba Além da Ilusão Lorenzo declara seu amor por Letícia