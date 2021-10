Para você, que gosta deste que é um dos mais saborosos petiscos de feira de Curitiba, a oportunidade é única: comer um pastel e fazer o bem para quem precisa. A Associação do Deficiente Motor da Escola Especial Vivian Marçal realiza neste sábado, das 12h às 16h, uma pastelada beneficente. O objetivo é arrecadar dinheiro para manutenção das escola, que é filantrópica.

A pastelada vai acontecer na escola que fica nas Mercês – Rua Mamoré, 1066. Quem for até o local vai saborear pastéis de vários sabores e MUITO recheio. Não tem pastel de vento nesta festa. Serão pastéis de Carne, Queijo, Pizza e Frango com Catupiry. Cada salgado custa R$ 8 e também será possível comprar um combo com 4 pastéis por apenas R$ 25.

ATENÇÃO! Compras antecipadas podem ser feitas pelo WhatsApp, nos números:

(41) 9 9944-4094

(41) 9 9832-1639

(41) 9 96443140

A Escola Especial Vivian Marçal atende cerca de 250 alunos com múltiplas deficiências ao longo de seus 44 anos de existência. “Com as dificuldades enfrentadas durante a pandemia a nova gestão da escola está tendo muito prejuízo por falta justamente dos eventos que sempre fizemos para arrecadar fundos e manter os atendimentos das escolas. Com isso estamos quase fechando as nossas portas precisamos muito da ajuda de todos”, afirma a professora e voluntária na pastelada Andreia Plusek.

“Eu me sinto feliz em poder ajudar como professora e colaboradora da Associação do Deficiente Motor. É neste lugar que transmito o conhecimento, a experiência que adquiri ao longo dos anos sendo professora e consigo dar um pouco de qualidade de vida aos estudantes que lá estão matriculados”, concluiu Andreia.

Quem quiser colaborar está convidado para participar dos eventos ou até ser um colaborador voluntário (com ajuda física ou financeira).

O PIX da Instituição é: 990.398500-20 (CPF).

Quem for até a escola Vivian Marçal também poderá acompanhar o show da banda de rock Termit Mound. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (41) 3222-7150.