O pastor Eliezer Maciel da Silva, 46 anos, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro de Santa Quitéria, em Curitiba, morreu nesta quarta-feira (16), em decorrência da covid-19. Estava internado desde o fim do mês de maio e não resistiu às complicações da doença. A morte do pastor causou comoção nas redes sociais e a própria Igreja lamentou a perda precoce do colaborador.

+Leia mais! Sumiço de Guilherme Caramês completa 30 anos sem respostas. “Continuo esperando ele chegar”

De acordo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Eliezer estava internado desde o dia 29 de maio, no Hospital da Cruz Vermelha, em Curitiba. No Facebook da Igreja, centenas de comentários reforçam o excelente trabalho missionário que desenvolveu durante a vida. “Que triste meu amado pastor, foi ele que deu estudo bíblico a minha família. Deus nos conceda firmes até o dia que Jesus com seu maravilhoso poder nos proporcione este reencontro”, escreveu Adolfo Rodrigues.

A lamentação da morte também foi definida por Ângela Jureczek como uma perda para todos da comunidade. “ Que tristeza, Deus conforte todos os familiares e que Deus os receberá na glória eterna. Aqui em casa tivemos prazer de recebê-lo com muito carinho, muito guiava seu rebanho. Muito amigo . Nosso coração está partido, definiu Ângela.

+Leia mais! Paraná recebe nesta quinta-feira mais 143,9 mil doses de vacinas da Pfizer

Em nota, a Igreja Adventista também lamenta a perda do pastor. “A Igreja Adventista, bem como a família ministerial e os servidores da instituição na região central do Paraná, estão consternados com a perda e se unem em oração pelos familiares enlutados’, diz parte do comunicado.

A trajetória do pastor Eliezer

Eliezer nasceu em 4 de julho de 1975, na Cidade de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Estudou teologia no Centro Universitário Adventista de São Paulo e se formou em 1996.

Na trajetória de seu ministério pastoral passou pela Associação Norte Paranaense, Associação Paulista Leste e Associação Central Paranaense. Atualmente era pastor no distrito de Santa Quitéria, em Curitiba. O pastor deixa a esposa Andreia Maciel da Silva e as filhas Ellen e Emilly.