Morreu nesta quinta-feira (09) no Hospital das Nações, em Curitiba, o pastor Eduardo Zdrojewski, de 82 anos, em decorrências de complicações da Covid-19. Durante quase 50 anos o pastor Zdrojewski foi titular da I Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) da capital, no Centro Cívico, onde congregam 6 mil pessoas. Também foi presidente nacional da IEQ por dois mandatos, de 1988 a 1992.

“Ele deixa um legado maravilhoso. Foi um visionário, através dele muitas igrejas foram abertas. Com certeza foi o maior líder da igreja no Paraná nos últimos anos e também um dos maiores do país”, disse o pastor-auxiliar da I IEQ de Curitiba, Josmar Prussak.

Zdrojewski havia se afastado do cargo de pastor-sênior da igreja no início do ano, tornando-se co-pastor do filho, pastor Silas, que assumiu a condução da igreja. O líder religioso ficou 15 dias hospitalizado, os últimos dez com procedimento de intubação. Viúvo, ele deixa filho, dois netos e um bisneto. Devido ao protocolo de segurança envolvendo mortes por Covid, não haverá velório aberto ao público, mas um culto fúnebre será transmitido pelas redes da igreja na tarde desta sexta-feira. O horário e local do sepultamento ainda não foram divulgados.