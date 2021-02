Chamado de Pavilhão da Cura, pela prefeitura de Curitiba, o centro de exposições preparado para vacinação contra covid-19 em Curitiba, no Parque Barigui, terá uma entrada exclusiva para os trabalhadores de saúde que forem de carro para receber a segunda dose da vacina contra a covid-19, a partir desta segunda-feira (15). A orientação da Secretaria Municipal da Saúde é que os profissionais de saúde que forem de carro entrem no Parque Barigui pela Avenida Cândido Hartmann e usem o estacionamento do Salão de Atos. Além da segunda dose, nesta segunda-feira (15) começam a ser vacinados idosos acima dos 85 anos, de acordo com o cronograma.

Para quem for de ônibus tomar a segunda dose é possível pegar a linha exclusiva X52 – Vacina – Parque Barigui que sai do Terminal do Campina do Siqueira e tem o desembarque no portal de entrada do Barigui, próximo ao Pavilhão da Cura.

A entrada e o estacionamento pela BR-277 serão utilizados pelos idosos que vão receber a primeira dose da vacina no Pavilhão da Cura e para os idosos que vão utilizar o sistema drive-thru. “Fizemos esse planejamento para evitar filas e deixar a vacinação mais rápida e organizada para todos”, explicou a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

A segunda dose

Todos os profissionais de saúde que já receberam a primeira dose da vacina há pelo menos 21 dias serão chamados para a segunda dose. A agenda com a data e o horário será enviada pelo aplicativo Saúde Já. A vacinação da segunda dose dos profissionais de saúde será feita somente no Pavilhão da Cura, no Parque Barigui.

Para a etapa da segunda dose, a cidade recebeu 23.160 vacinas que estavam reservadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) dentro da cota distribuída ao município de Curitiba. Somadas as reservadas, Curitiba recebeu até agora 88.410 doses.