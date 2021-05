A partir desta quarta-feira (12), o pedágio da BR-277, no trecho Curitiba-Litoral, vai passar a ficar mais caro. De acordo com a concessionária Ecovia, que administra o trecho, os valores serão ajustados em 7,6%.

O aumento da tarifa havia sido suspenso pela Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná) em dezembro de 2020, mas a concessionária recorreu e obteve decisão favorável.

Com o reajuste, os novos valores são: motocicletas = R$ 11,70; automóveis = R$ 23,30 (somente o veículo), R$ 35,00 (com carreta de um eixo simples) ou R$ 46,60 (com carreta de eixo duplo); veículos comerciais = R$ 19,50 (por eixo); ônibus = R$ 23,30 (por eixo). Os novos valores passam a valer a partir das zero hora desta quarta-feira.